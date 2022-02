Cynthia Nixon se sincera sobre las críticas contra Miranda en And Just Like That…

Craig Blankenhorn/HBO Max

Cynthia agregó que la zambullida de Miranda en lo profundo es un recordatorio de que "si no estás contento con el lugar donde estás, todavía tienes mucho tiempo para hacer un cambio".

Ella también descartó la idea de que los personajes deberían ser versiones mayores y más sabios de sí mismos y dijo, "En primer lugar, ¿quién quiere ver eso? Yo no quiero ver eso. Es para mostrar a las mujeres y nuestras luchas y nuestros sueños y nuestras debilidades. No siempre sabes a dónde vas. Esas son las personas que me interesan, no las personas que están jugando a lo seguro".

Y si todavía piensas que And Just Like That... no es lo tuyo, está bien. Cynthia dejó claro que no están tratando de complacer a las audiencias de antaño, incluso si esos espectadores hicieron a la serie original un éxito. "Si estás buscando Sex and the City, deberías ver las reposiciones", afirmó la actriz. "Este es un nuevo show para este momento y para el momento en la vida de estos personajes originales".