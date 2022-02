Mira por qué las Kardashian “aman” la relación de Kim con Pete Davidson

Pete Davidson está aprobado por las Kardashian.

Una fuente le dijo en exclusiva a E! News que la estrella de Saturday Night Live se ha ganado el corazón de otros miembros del clan de Keeping Up With the Kardashians, además del de Kim Kardashian, con quien sale desde noviembre. La fuente explica, "Pete se está acercando a la familia de Kim y les gusta mucho".