La familia de Halyna Hutchins demanda a Alec Baldwin por su muerte tras el tiroteo de Rust

"[Halyna] me dice, 'Sostén el arma más abajo. Ve a tu derecha. Está bien, ahí mismo. Muy bien, haz eso. Ahora muéstrala un poco más abajo'", explicó. "Y ella me está haciendo posicionar el arma. Me está guiando a través de cómo quiere que sostenga el arma para este ángulo... Estoy sosteniendo el arma donde ella me dijo que la sostuviera, por lo que terminó apuntando justo debajo de su axila".

"No se apretó el gatillo. Yo no apreté el gatillo", continuó Alec. "Amartillé el arma. Digo, '¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver eso?' Y luego suelto el percutor de la pistola, y la pistola se dispara. Suelto el percutor de la pistola, la pistola se dispara".

Cuando se le preguntó de nuevo si apretó el gatillo, Alec confirmó que no. Como dijo, "nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo".