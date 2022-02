Kanye “Ye” West se disculpa por “acosar” a Kim Kardashian en las rede sociales

Por su parte, Kim mantiene un bajo perfil. "Kim está tratando de ignorar las publicaciones de Kanye en las redes sociales y las súplicas de volver a estar juntos", le dijo una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians a E! News, y luego agregó, "Ella siempre será cordial y se comunicará con Kanye cuando se trata de los niños... Kim tiene la esperanza de que Kanye pueda seguir adelante en el futuro y aceptar que no volverán a estar juntos. Ella quiere que él sea feliz".

Mientras tanto, Pete, que ni siquiera está en las redes sociales, no se involucra en el asunto. Como compartió la fuente, "Él apoya a Kim con todo lo que ella necesita".