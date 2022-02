¿Cómo se siente realmente Sarah Jessica Parker sobre la ausencia de Samantha en el revival de SATC?

Charlotte le grita a Big

En Sex and the City: The Movie, Charlotte se encuentra con Big después de que abandona a Carrie el día de su boda. Siendo una amiga leal, ella tiene algunas palabras para él. "Estoy tan enojada contigo", grita. "Yo siempre estuve de tu lado, y tú vas y le haces eso a Carrie".

"No, no, no voy a llorar, no voy a derramar lágrimas en ti", continúa antes de que rompa fuentes. "Maldigo el día en que naciste".