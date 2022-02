¿Por qué Internet "aplaude" a Giovani dos Santos tras la ruptura de Belinda y Nodal?

Sin embargo, en 2014 las cosas no fueron nada amigables cuando pelearon públicamente en Twitter.

Durante una entrevista con Javier Poza en 2012, Beli reveló: "Yo tengo un amor en mi vida, lo he dicho claramente, he tenido un amor en mi vida y ese ha sido único". Cuando se le preguntó si se trataba del futbolista, lo confirmó, pero dijo que ya no había nada entre ellos.