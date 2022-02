Finalmente se revelan los anfitriones de los Oscars 2022

Bryan Bedder for Getty Images

Los Oscar 2021 se hicieron en persona desde varios lugares después de que se pospusieran de febrero a abril debido a la pandemia. La ceremonia de este año también se retrasó, pasó del 27 de febrero al 27 de marzo.

Entre los nominados a los Oscar 2022 se encuentran Kristen Stewart por su papel protagónico en Spencer; Andrew Garfield por su papel protagónico en Tick Tick... Boom!, y Ariana DeBose por su papel secundario en West Side Story.

Las estrellas nominadas y los cineastas presentes sin duda serán entretenidos por Wanda, Amy y Regina, que no son ajenas a la conducción de este tipo de eventos.

Wanda previamente presentó un programa de entrevistas, The Wanda Sykes Show, de 2009 a 2010 e incluso fue anfitriona de la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 2009, provocando risas al entonces presidente Barack Obama.

Mientras tanto, Amy subió al escenario de los MTV Movie Awards de 2015, antes de estrenar su película Trainwreck, y Regina condujo los premios BET de 2019, presentando el espectáculo con una actuación memorable de "Do You Know What Time It Is?", "Da Butt " y "Corre Joe".