Rihanna recuerda cómo ocultó su embarazo de sus amigos

Rihanna también habló sobre cómo se sintió después de enterarse de que estaba embarazada. Como muchas futuras mamás en su primer trimestre, la estrella se mostró cautelosa y reacia a celebrar.

"Cuando me enteré por primera vez, no es real, ¿sabes? Pensé, 'Esto no es real, ¿verdad?'", dijo. "Y luego, fue y es casi como si no quisieras emocionarte demasiado pronto porque es una gran noticia, pero... quieres ver que se abrirá camino. Y estoy muy contenta de que estamos tan avanzados y ahora puedo celebrar con todos".