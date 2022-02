Kanye “Ye” West y Julia Fox terminaron

A finales de enero, el dúo voló al extranjero para la Semana de la Moda de París, donde se vistieron con atuendos de mezclilla a juego. Mientras la pareja continuaba pasando tiempo juntos, los fanáticos comenzaron a especular sobre su relación y las verdaderas intenciones de Julia.

"La gente dice 'Oh, solo estás en esto por la fama, estás en esto por la influencia, estás en esto por el dinero'", dijo ella en el episodio del 21 de enero de su podcast con Niki Takesh, Forbidden Fruits. "Cariño, he salido con multimillonarios toda mi vida adulta, seamos realistas".

"Realmente no [me importa]... Solo me importa hacer mi arte y poner cosas en el mundo", agregó. "Eso es más emocionante para mí ahora que tener ojos sobre mí. No podría importarme menos".