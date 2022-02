¡Kanye "Ye" West insulta a Pete Davidson!

Compartió una foto de un paparazzi de Pete y Kim caminando juntos y tomados de la mano, que está recortada para no mostrar sus rostros.

"MIRA A ESTE CABEZA DE ****", escribió Kanye. "ME PREGUNTO SI INSTAGRAM VA A CERRAR MI PÁGINA POR HABLAR CON EL EX NOVIO DE HILARY CLINTON". Pete, quien una vez se hizo un tatuaje de la candidata presidencial demócrata de 2016, a quien llamó su "héroe", no ha comentado sobre la publicación.

El sábado 12 de febrero, Ye compartió una foto de sí mismo apareciendo con Pete, Timothée Chalamet y Kid Cudi en la cena de cumpleaños de esta última estrella en Nobu Malibu en 2019, mientras marcaba una gran X roja en la cara Davidson.