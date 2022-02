Larsa Pippen se sincera sobre su “desaparecida” amistad con Kim Kardashian y Kanye West

Se intercambiaron más palabrotas y Larsa finalmente se fue. Pero debido a que se trata de Real Housewives, la conversación no terminó ahí. Las chicas se encontraron en un evento de caridad hacia el final del episodio, y una vez más hablaron de lo apropiado de la historia.

Como dijo Larsa, "Te reías porque hablabas de algo que me dolía mucho".

"¿El pene de Kanye West?", respondió Adriana. "¿Por qué te hace daño? ¿Qué tienes que ver con su pene?"

Larsa explicó que simplemente no quería que Adriana "hablara de eso".

"Hay ciertas personas que están fuera de los límites", agregó. "No estoy acostumbrada a estar en situaciones en las que le digo a la gente que no me siento cómoda con esta conversación y ellas lo ignoran".

Adriana descartó esto porque Larsa cree que ella es la "abeja reina".

"Conozco a Larsa desde hace 10 años y desde el principio, nuestra interacción, ella se aseguró de decirme que estaba casada con un tipo muy famoso y eso implicaba que era mejor que yo", dijo Adriana en un confesionario. "Luego se mudó a Los Ángeles y comenzó a salir con la multitud de Hollywood y eso la empeoró".