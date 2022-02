Kanye West le responde a quienes dicen que no está tomando sus medicamentos

El artista de Hurricane finalizó su declaración con una nota de aliento, diciendo, "SEAMOS MÁS CONSCIENTES Y NO ESCRIBAMOS TAN FÁCILMENTE SOBRE EL OTRO".

Ye ha sido abierto sobre su salud mental en el pasado, particularmente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar. En un episodio de 2019 de My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, él habló sobre el "estigma de la locura" y cómo a veces las personas descartan sus opiniones debido a su diagnóstico.