Conoce a Ivan Hernandez, el nuevo galán de Carrie Bradshaw

Adiós Big y Aidan, bienvenido Franklyn... (¡alerta spoiler!)

And Just Like That... llegó a su fin la serie que marcaría el regreso de Sex and The City y que detonaría un duro debate en torno al giro que dieron las vidas de sus protagonistas, así como la partida y ausencia de otros, como fue el caso de Samantha Jones, cuyo espíritu se hizo presente, pero no como muchos esperaban.