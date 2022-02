Ireland Baldwin recuerda cuando Alec Baldwin la llamó “pequeña cerda desconsiderada” hace 15 años

Ireland Baldwin ya no permite que los comentarios negativos dicten su vida.

Usando la canción That's Not My Name de The Ting Tings, la modelo y escritora de 26 años se unió a la última tendencia de TikTok el miércoles, 9 de febrero, y compartió algunos de los nombres hirientes con los que la han llamado a lo largo de su vida en el ojo público, incluyendo que su padre Alec Baldwin la llamara "pequeña cerda desconsiderada " en 2007.