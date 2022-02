Javier Bardem es blanco de críticas tras su comentario sobre las minorías de Hollywood

La alegría del actor español por su cuarta nominación al Oscar se vio opacada por sus declaraciones.

Javier Bardem recibió el pasado 8 de febrero su cuarta nominación al Oscar. Y aunque el actor ya cuenta con una estatuilla por su interpretación en No Country for Old Men (2007), esta nominación le ha sabido a gloria, ya que comparte el honor de estar compitiendo de la mano de su esposa, Penélope Cruz, quien también ha sido nominada por cuarta ocasión por su trabajo en Madres paralelas.