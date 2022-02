Julia Fox reacciona a ser "enfrentada" contra Kim Kardashian

Desde que los dos comenzaron a salir a principios de año, algunos fanáticos han comparado su estilo de citas nocturnas con el de su ex, Kim Kardashian. En cuanto a la conversación constante que "enfrenta" a las dos mujeres, Julia lo llama "desafortunado"

"Hemos usado algunos looks similares", dijo Julia. "Pensé que era genial que ella lo hubiera usado. Es desafortunado, porque las mujeres siempre se enfrentan entre sí, y hay 10 años de historia que tienen antes. No quiero salirme nunca de la línea y hablar sobre algo sobre lo que no tengo lugar para hablar".

Ella señaló, "En todo caso, creo que la conversación debería ser, vaya, es increíble ver cuán fuertemente influenciada estaba Kim por Kanye".