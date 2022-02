Caitlyn Jenner revela cómo está Kylie Jenner después de recibir a su segundo bebé

El 6 de febrero, Kylie confirmó que su hija Stormi Webster, de 4 años, se convirtió oficialmente en hermana mayor solo unos días antes. Para su anuncio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió una foto en blanco y negro de la mano de un recién nacido sostenida por Stormi, subtitulando la foto, "2/2/22". Después de su conmovedora publicación, amigos y familiares recurrieron a las redes sociales para celebrar la llegada de su nuevo retoño.

Su hermana Kourtney Kardashian comentó en su publicación, "Mamá de dos vidas". Mientras que su madre Kris Jenner llamó a su nieto "Angel Pie". La mejor amiga de Khloé Kardashian, Khadijah Haqq McCray, también ingresó al chat y escribió, "¡Te amamos, bebé!"