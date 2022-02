Premios Razzie, qué son y quiénes están nominados este 2022

Billie Eilish & Finneas O'Connell

"Las palabras no pueden describir lo honrados y emocionados que estamos de haber sido nominados a un Premio de la Academia por nuestra canción No Time To Die", dijo el dúo de hermanos, que están nominados en la categoría de Mejor Canción Original por su canción en No Time to Die. "Fue un sueño nuestro escribir un tema de Bond, y nunca pensamos que se haría realidad. Es completamente increíble que estemos aquí siendo reconocidos por esta canción, y esta es una experiencia de vida máxima para nosotros como compositores y artistas. Ser reconocidos hoy entre estos otros increíbles nominados es algo que ciertamente no damos por sentado. Gracias a la Academia, desde el fondo de nuestros corazones. Gracias a Barbara Broccoli y Michael G. Wilson por permitirnos esta increíble oportunidad, y ser parte del legado incomparable de Daniel Craig como James Bond. Gracias a Cary Joji Fukunaga, y, por último, pero no menos importante, gracias a Hans Zimmer, Stephen Lipson y Johnny Marr por ser un placer absoluto trabajar con ellos en esta canción".