Así es cómo Emma Roberts “sigue adelante” después de terminar con Garrett Hedlund

Ni Roberts ni Hedlund han comentado sobre su ruptura. En una entrevista para la portada de marzo de Tatler, la actriz de Scream Queens ofreció un comentario general sobre su bienestar y dijo, "Estoy en un lugar donde puedo decir, 'Puede que no haya entendido todo bien, pero me gusta quién soy más que nunca. Mi vida ha cambiado más en los últimos dos años que en los 28 años anteriores y me encanta dónde estoy ahora a los 30 años".

Roberts rara vez ha hablado sobre su vida amorosa. En 2019, después de que comenzó a salir con Garrett, Roberts le dijo a Cosmopolitan, "Nunca quiero hablar sobre las relaciones en las que estoy o que están terminando o han terminado".