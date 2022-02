La insólita polémica que está desatando el videoclip SAOKO de Rosalía

"Yo soy muy mía, yo me transformo/ Una mariposa, yo me transformo/ Makeup de drag queen, yo me transformo", dice parte de la letra.

En cuatro días el clip ya superó 7.2 millones de vistas, y es tema de debate en las redes sociales. Insólitamente, La Rosalía esta siendo acusada de "glorificar los combustibles fósiles".