Así están las cosas entre Armie Hammer y su exesposa Elizabeth Chambers

Están surgiendo nuevos detalles sobre la relación de Armie Hammer con su exesposa Elizabeth Chambers.

Como E! News informó por última vez, el actor de Call Me by Your Name estaba "muy bien" después de su estadía en un centro de tratamiento de Florida, según un comunicado de su abogado en diciembre.

Su abogado no dijo cuándo exactamente Hammer partió del centro, pero confirmó que había "abandonado" las instalaciones unos seis meses después de que Vanity Fair informara que él había comenzado su estadía. En junio de 2021, tres fuentes anónimas le dijeron al medio que Hammer se registró en un centro para tratar sus "problemas de drogas, alcohol y sexo".