Mira a Kendall Jenner burlarse épicamente de su destreza atlética debutando en TikTok

Naturalmente, la voz en off del clip, diciendo "está dando vibraciones de 'elígeme'", es de un episodio de Keeping Up With The Kardashians, en el que Kendall le dijo en broma a sus hermanas: "Literalmente estoy construida como una atleta. Cada prueba de sangre que he hecho ha dicho que estoy por encima del límite normal de atletismo".

Después de todo, ella es la hija de la decatleta olímpica Caitlyn Jenner.