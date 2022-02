Pete Davidson llama oficialmente a Kim Kardashian su "novia"

"No tengo Instagram ni Twitter ni nada de eso. Entonces, la mayor parte de mi vida diaria es subirme a los autos y asistir a un set", dijo Pete en la entrevista publicada el lunes 7 de febrero. "O, si estoy fuera, me quedo con mis amigos o me relajo con mi novia adentro". Y agregó: "Así que no hago mucho".

A pesar de ser fotografiado casi cada vez que sale, Pete se encogió de hombros ante el estrés de ser el centro de atención, y dijo que su creciente fama tiene un impacto prácticamente "cero" en su vida cotidiana.