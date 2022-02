Los fans de Kylie Jenner están convencidos de que su familia reveló el nombre de su bebé

El 6 de febrero, Kylie compartió la emocionante noticia en Instagram, subtitulando una foto de la mano de su hija Stormi Webster, de 4 años, sosteniendo la de un recién nacido, junto con la fecha, "2/2/22". Junto con la fecha numérica de la suerte, la joven de 24 años también incluyó un emoji de corazón azul, lo que confirma que su retoño con Scott, de 30 años, es un bebé varón.

Naturalmente, los más cercanos a la estrella de Keeping Up With the Kardashians estuvieron entre los primeros en compartir sus mejores deseos. Sin embargo, los fanáticos con ojos de águila se dieron cuenta de que todos sus comentarios tenían una cosa en común: su madre Kris Jenner llamó a su nuevo nieto "Angel Pie", mientras que la hermana Kim Kardashian agregó un emoji de ángel y un emoji de corazón. La mejor amiga de Kylie, Stassie Karanikolaou, también ingresó al chat con una referencia celestial, escribiendo, "Ángel bebé".