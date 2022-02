Mira a la familia Kardashian celebrar el nacimiento del segundo bebé de Kylie Jenner y Travis Scott

¡Él está aquí!

Kylie Jenner, de 24 años, y Travis Scott, de 30, le dieron la bienvenida a su segundo hijo juntos, un bebé varón, el 2 de febrero. La estrella de Keeping Up With the Kardashians anunció la noticia en Instagram el 6 de febrero al publicar una foto de la mano del recién nacido junto con su fecha de nacimiento y un emoji de corazón azul, con el músico soltando una serie de emojis de corazón en la sección de comentarios.