Kylie Jenner dio a luz a su segundo bebé con Travis Scott

¡Kylie Jenner es oficialmente madre de dos hijos!

La estrella de Keeping Up With the Kardashians dio la bienvenida a su segundo hijo con Travis Scott y compartió la emocionante noticia en Instagram el domingo, 6 de febrero.

Kylie escribió, "2/2/22" junto a una foto en blanco y negro de la mano de su recién nacido. Aunque la orgullosa mamá no incluyó el sexo o el nombre del bebé, los fanáticos especulan que tuvo un niño debido al emoji de corazón azul que incluyó en la leyenda.

El nuevo retoño de la familia se une a la hermana mayor Stormi Webster, quien nació el 1º de febrero de 2018.