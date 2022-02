Mir por qué el divorcio de Kim Kardashian y Kanye "Ye" West está estancado

Ye respondió a la nota de Kim más tarde ese mismo día y preguntó, "¿Qué quieres decir con proveedor principal?". El representante de Kim no hizo ningún comentario inmediato sobre la publicación cuando E! News lo contactó.

Otra fuente le dijo a E! News que Kim "ha dado un paso atrás y siempre ha tomado el camino correcto para proteger a los niños lo mejor que puede".

La fuente agregó que Kim está "haciendo todo lo posible por sus hijos para darles la vida más estable y normal que pueda. No le gusta que Kanye entre y la destroce. No lo tolerará y ella no tiene miedo de él. Ella ha aguantado tanto y ya no quiere ser amable".

El representante de Ye no hizo ningún comentario inmediato cuando fue contactado por E! News.