Las increíbles transformaciones del elenco de Euphoria

En una reciente entrevista con The Independent, Sydney, que interpreta a Cassie Howard en la serie de HBO, abordó las críticas ante la cantidad de escenas en las que ella aparece desnuda. "Nunca me sentí como si [el creador] Sam [Levinson] me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo en un show de HBO", dijo. "Cuando no quería hacerlo, él no me obligaba".

"Hay momentos en los que se suponía que Cassie estaba sin camisa y yo le decía a Sam, 'Realmente no creo que eso sea necesario aquí'", agregó Sydney. "Él decía como, 'Está bien, no lo necesitamos'".