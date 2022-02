La aspirante a atleta olímpica Brittany George fue encontrada muerta después de desaparecer

George, que formó parte del Instituto Olímpico de Invierno de Australia de 2017 a 2020, compitió en varias competencias internacionales importantes, con la esperanza de ganar un lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, la atleta sufrió una lesión en la espalda que puso fin a su carrera, lo que la obligó a retirarse anticipadamente. En octubre, ella habló sobre el impacto que tuvo la lesión en su vida.

"Literalmente ha sido toda mi vida, he sido 'la atleta' desde que tenía 2 años hasta que tenía 20 o 21", dijo durante un episodio del podcast Couching the Mind. "No tenía una identidad. Me etiquetaron como ‘la atleta' desde muy joven y simplemente seguí con eso".