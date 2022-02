Julia Fox aclara los rumores de romance con Drake

Y parece que a Julia también le encanta el tiempo que pasan juntos. "Sabes, estoy tan acostumbrada a que me j*dan en las relaciones, así que sigo esperando que me decepcione, porque hace promesas muy grandiosas, y es como, '¿Cómo podría lograrlo con todas las otras cosas que tiene?'", le dijo a Interview el mes pasado, "pero él siempre lo hace".

Si bien Julia dijo en un episodio del 15 de enero de Forbidden Fruits que ella y Ye, quien se encuentra en medio de un divorcio de Kim Kardashian, no tienen etiquetas ni expectativas, señaló que tienen "una conexión similar a la de Géminis-Acuario".

"Lo que es realmente emocionante de él es que cualquier idea puede convertirse en realidad", agregó Julia. "Todo es posible. Cualquier sueño es posible. Y eso me encanta. Y él es un gran hacedor. Dice, 'Hazlo ahora', ¿sabes? Como, 'No esperes'".

E incluso si los fanáticos no vieron venir su romance vertiginoso, Julia les dijo a sus oyentes que "todas las personas que tenemos en común, como amigos en común, me enviaron mensajes de texto y me dijeron, 'Dios mío, esto tiene mucho sentido".