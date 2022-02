Candace Cameron Bure recuerda entre lágrimas el último mensaje que recibió de Bob Saget

Pero al más puro "estilo Bob", continuó, el comediante le escribió un texto de "páginas largas" al día siguiente disculpándose por estar de mal humor.

"Él dijo, 'Oh, ahora me siento aún peor. Estaba tan equivocado. Eres, como, mi persona favorita en la Tierra, y actué como Dolly'", dijo Cameron Bure mientras leía el mensaje de Saget, en el que él hizo referencia a su madre. "'Me estaba preparando para tomar un vuelo tardío y estaba molesto'... Él dijo, 'Eres una de las pocas que entiende que si actúo como Dolly, no estoy en mi mejor juego ese día, ja ja'".