Kim Kardashian estalla después de que Kanye West dijera que North está en TikTok en contra de su voluntad

La madre de cuatro hijos, que se casó con el rapero en 2015, criticó su ataque público. "El divorcio ya es bastante difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos", escribió a sus casi 300 millones de seguidores. "Desde el principio no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible en cada paso del camino".