Sara Ramírez finalmente habla de las críticas de Che Díaz en And Just Like That…

Y tal vez, solo tal vez, los espectadores de And Just Like That... deberían estar agradecidos de que los escritores eligieran a Che como el interés amoroso de Miranda. Porque Cynthia dijo que casi tomaron un camino completamente diferente.

"Entonces, originalmente, cuando Michael estaba tratando de pensar en lo que sucedería en nuestra temporada, habló sobre Nya (Karen Pittman), la profesora de Miranda, siendo la relación romántica", reveló Cynthia en And Just Like That... The Documentary. "Nya era un personaje heterosexual y Miranda es un personaje heterosexual y yo estaba como, 'Bueno, eso no suena muy sexy en absoluto'. ¿Sabes lo que quiero decir?"

Cynthia pensó que sería aburrido tener "dos mujeres que han llegado a esta edad y ahora andan saliendo". Ella comentó, "Eso no parece genial. Y yo estaba como, '¿Por qué no podría ser, ya sabes, por qué no podría ser esta persona masculina que estás hablando para Carrie?'"

Entonces, tal vez el Che no fue una mala elección después de todo.

La primera temporada de And Just Like That... se transmite ahora en HBO Max.