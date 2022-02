Khloé Kardashian responde a los rumores de romance con este YouTuber

¡Estos rumores de citas no son demasiado calientes para Khloé Kardashian.

El jueves, 3 de febrero, la estrella de Keeping Up With the Kardashians no tuvo ningún problema en desmentir las especulaciones de que está saliendo con Harry Jowsey. Cuando una cuenta de fans de las Kardashian-Jenner compartió una publicación de Instagram afirmando que las dos han estado "enviándose mensajes directos de ida y vuelta", y que la estrella de Too Hot to Handle recientemente "recogió un Bentley y flores solo para llevárselas a su casa", Khloé rápidamente puso fin a los falsos rumores.

"Estoy bastante segura de que no es cierto, pero ¿qué piensan ustedes sobre esto?", decía el título de la publicación, a lo que Khloé respondió en la sección de comentarios, "ABSOLUTAMENTE FALSO".