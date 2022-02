¿Dakota Johnson se une al Universo de Spider-Man? Conoce todos los detalles de Madame Web

¿Podría Dakota Johnson estar agregando un spin-off de Spider-Man a su red de trabajo?

Quizás. E! News supo que ella está en conversaciones para interpretar al personaje principal de Madame Web. Según The Hollywood Reporter, S.J. Clarkson, que ha trabajado en Jessica Jones, The Defenders, Life on Mars y otras series, dirigirá la película, y Matt Sazama y Burk Sharpless, que escribieron el guion de Morbius de Marvel, escribieron este guion también.