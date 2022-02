La verdad detrás de la "química" de Ed Westwick y Leighton Meester en Gossip Girl

Mientras que Ed pronto protagonizará Wolves of War y Deep Fear, Leighton ha estado ocupada apareciendo en How I Met Your Father y el próximo thriller The Weekend Away.

Sin embargo, después de todos estos años, Ed aún reconoce la experiencia significativa que fue el show para ellos. "Todos tuvimos mucha suerte, y creo que nos dimos cuenta de que tuvimos suerte", dijo. "Nos dimos cuenta de lo increíble que era este viaje. Quiero decir, maldita sea... Es agradable recordar".

El suyo no fue el único secreto que se contó en el podcast. Conoce más secretos de la Gossip Girl original a continuación: