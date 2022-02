500 exempleados de Playboy defienden a Hugh Hefner de las escandalosas acusaciones en su contra

En respuesta a la carta, A&E dijo en un comunicado a E! News, "Las historias compartidas en Secrets of Playboy son experiencias personales de los participantes del documental y merecen ser contadas a pesar de lo difícil que puede ser para algunos escucharlas. Firmas en una carta, o una experiencia diferente con el Sr. Hefner o la cultura Playboy, no niegan las experiencias de aquellos que se han presentado para compartir su verdad en la serie y esperamos continuar sacando a la luz estas historias".

Casi el 90 por ciento de los firmantes son mujeres. Además, más de la mitad de las personas que firmaron la carta trabajaron para Playboy en los años 70s y 80s. Solo alrededor del 10 por ciento de los firmantes estaban afiliados a Hefner en los años 00s, cuando la compañía, cuya revista principal se comercializaba para hombres, atrajo a más fanáticas gracias al éxito de The Girls Next Door.

Una de las estrellas del reality show, la ex novia principal de Hefner, Holly Madison, aparece en Secrets of Playboy y habla sobre lo infeliz que se sintió durante su relación. Ella dijo que sufrió el "Síndrome de Estocolmo" cuando estaba con él y llamó a su Mansión Playboy "de culto". Otra ex, Sondra Theodore, que salió con Hefner a finales de los 70s y principios de los 80s, dijo en la docuserie de A&E que el magnate "nos preparó a todas" y que sigue traumatizada por las cosas que presenció en junto a él.

"Realmente, era un monstruo", recordó Theodore. "Las cosas que le excitaban".

El tercer episodio de la serie, que se emitió el 31 de enero, se centra en las conejitas de Playboy. El ex guardia de seguridad Jim Ellis y la conejita madre PJ Maste afirman que las conejitas a menudo eran drogadas y agredidas por clientes masculinos, y esta última dijo que era miembro del "equipo de limpieza" que se aseguraba de que tales incidentes no llegaran a la prensa.

Un día antes del estreno de la docuserie, el hijo de Hefner y Kimberly, Cooper Hefner, de 30 años, tuiteó, "Puede que algunos no aprueben la vida que eligió mi papá, pero mi padre no era un mentiroso. Aunque no era convencional, era sincero en su enfoque y vivía honestamente. Era generoso por naturaleza y se preocupaba profundamente por las personas. Estas historias lascivas son un estudio de caso de arrepentimiento que se convierte en venganza".