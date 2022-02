Rihanna rompe el silencio y muestra fotos inéditas de su embarazo

Sin embargo, la artista de Diamonds reveló en Daily Pop de E! News que no siempre planeaban asistir juntos a la gala de la moda. "Ni siquiera estábamos seguros de si íbamos a ir, así que por separado estábamos planeando nuestro look solo para estar preparados", le dijo Rihanna a Víctor Cruz el 23 de septiembre. "Terminamos preparándonos juntos y yendo e incluso me di cuenta de que estábamos juntos en una alfombra hasta que alguien dijo: 'Estás haciendo tu debut', y yo estaba como, 'Oh, mi****'".