Este era el destino original del personaje de Willie Garson en And Just Like That

Kevin Winter/Getty Images

King reconoció que no era una despedida ideal para un personaje tan querido, pero cree que habría sido demasiado morboso matar a Stanford en el show, especialmente después de que Big sufriera un ataque al corazón en el episodio uno. "Es la escritura más gastada que he hecho solo para moverlo sin muchas maniobras, porque fue muy triste", explicó. "No había forma de que pudiera escribirme fuera de eso de una manera encantadora y linda".

También se realizaron otros cambios en la serie. King confirmó que Noth fue eliminado del final de temporada después de que varias mujeres lo acusaron de acoso sexual, acusaciones que Noth niega. King dijo que era un cambio necesario porque "no quería que toda la historia fuera sobre si alguien estaba o no en el programa".

El final de And Just Like That se transmitirá en HBO Max el jueves, 3 de febrero.