Khloé Kardashian presume de su increíble transformación después de su drama con Tristan Thompson

¡Tal vez sea hora de hacer un reboot de Revenge Body with Khloé Kardashian!

Khloé Kardashian se ha esforzado mucho en el gimnasio y usó Instagram para mostrar su increíble progreso. El 1º de febrero, la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 37 años, publicó dos fotos de ella ejercitando la parte superior de su cuerpo.

"Alrededor de 3 meses de diferencia", subtituló la publicación junto con un emoji de flexión de brazo. Ella etiquetó a su preparador físico Joël Bouraïma y escribió, "vamos".

También añadió, "estamos esculpiendo mi espalda y mis brazos".