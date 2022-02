La lección que aprendió Jennifer Lopez de su primer romance con Ben Affleck

De hecho, parece que Bennifer 2.0 sigue siendo fuerte. De hecho, una fuente cercana a Lopez le dijo a E! News en noviembre que los dos están "más fuertes que nunca y muy enamorados".

Y no importa lo que el público pueda pensar sobre su romance actual o sus relaciones pasadas, Lopez no permitirá que eso le impida vivir la vida en sus términos y seguir su corazón.

"No puedes vivir la vida y pensar que las cosas son solo errores: simplemente me equivoqué allí, me equivoqué allí. No, todo son lecciones", dijo a The New York Times. "Es realmente lo que puedes extrapolar de eso lo que te ayudará a crecer y pasar al siguiente nivel de comprenderte a ti mismo, encontrarte y poder estar en paz con tu vida, en paz con quien eres".