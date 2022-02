Chris Noth está completamente ausente del tráiler del documental de And Just Like That...

Parece que Chris Noth no tendrá un papel importante en este documental.

El 31 de enero, HBO Max anunció And Just Like That... The Documentary, que se estrena el jueves 3 de febrero, junto con el final de temporada del programa.

El "documental exclusivo e inmersivo ofrece una mirada única entre bastidores a la filmación de And Just Like That... [y] celebra el regreso de Carrie, Charlotte y Miranda mientras continúan navegando por su amistad y su vida en la ciudad de Nueva York", según su descripción.