Lamar Odom se sincera sobre sus sentimientos por Khloé Kardashian

Puede que Lamar Odom ya no esté con Khloé Kardashian, pero eso no significa que el amor se haya ido.

En un adelanto exclusivo de la nueva temporada de Celebrity Big Brother, que se estrena el 2 de febrero en CBS, la ex estrella de la NBA le confió al concursante Todrick Hall que extraña a la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

En el clip, su confesión se produce después de que Lamar admite haber soñado con Khloé y señala, "Tuve algunos buenos sueños anoche. Soñé con mi ex esposa anoche".