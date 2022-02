Muere el actor de The Walking Dead Moses J. Moseley a los 31 años

Además de su trabajo en The Walking Dead, Moseley tuvo papeles en Watchmen y Queen of the South. También apareció en películas como Joyful Noise, The Internship y Attack of the Southern Fried Zombies.

En medio de la noticia de su fallecimiento, AMC emitió un comunicado en Twitter que decía: "Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestro miembro de #TWDFamily, Moses J. Moseley".

Sus antiguos compañeros de reparto también recurrieron a las redes sociales para rendir homenaje. Jeremy Palko, quien interpretó a Andy en la serie, tuiteó: "Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento de @MosesMoseley"