Bella Hadid recuerda haber sido "abusada" en relaciones con hombres y mujeres

"Siempre sentí que mi voz nunca se escuchó mientras crecía", dijo Hadid. "Crecí rodeada de hombres, ya sea en relaciones, familia o lo que sea, donde me decían constantemente que mi voz era menos importante que la de ellos".

"Luego, entrar en relaciones mientras crecía, no tener los límites de poder defenderme y hacer que mi voz fuera escuchada, me afectó muy intensamente en mis relaciones adultas en realidad, donde mi sistema nervioso colapsaba", continuó. "Era como pelear o huir; o me callaba y lloraba y me encerraba, o atacaba y me iba".