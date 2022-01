El tributo a Frida Kahlo en Euphoria que ha enloquecido a los fans

Estamos a la mitad de la segunda temporada y las cosas entre Rue y Jules no van bien. Pero no siempre fue así, el episodio You Who Cannot See, Think of Those Who Can comenzó con un montaje de las dos rindiendo homenaje y recreando a algunas de las mejores y más icónicas parejas de la historia de la cultura pop, que incluyó en un tributo a Frida Kahlo.

La escena comienza cuando Rue reflexiona sobre lo mucho que se ha enamorado de Jules (Hunter Schafer), su novia. "No creo que entiendan cuánto amo a Jules", y procede a ilustrar lo mucho que la ama reinterpretando a las parejas más icónicas de la historia y las obras de arte más aclamadas del mundo.