Janet Jackson dice que ella y Justin Timberlake son “muy buenos amigos” a pesar del drama del Super Bowl

"Lamento profundamente el momento de mi vida en el que mis acciones contribuyeron al problema, en el que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto", dijo. "Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo".

Justin agregó, "La industria tiene fallas. Prepara a los hombres, especialmente a los hombres blancos, para el éxito. Está diseñado de esta manera. Como hombre en una posición privilegiada, tengo que hablar sobre esto. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que fue mientras estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero beneficiarme nunca más de que otros sean derribados nuevamente... No he sido perfecto en navegar todo esto a lo largo de mi carrera. Sé que esta disculpa es un primer paso y no absuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad de mis propios errores en todo esto, así como ser parte de un mundo que eleva y apoya".