Britney Spears vuelve a llamar a Jamie Lynn Spears "escoria" después del éxito de su libro

La fama lo cambia todo

"Cuando era niña, me di cuenta desde el principio que la carrera de mi hermana usurpaba cualquier otra cosa en la vida de mi familia", explicó Jamie Lynn. "Las demandas de su carrera, y el enfoque de mis padres en ella, me hicieron sentir si no insignificante, al menos intrascendente durante años".

Al escribir que sus padres daban importancia a la fama y la fortuna, a Jamie Lynn le dijeron que la familia necesitaba mantener a su hermana mayor "feliz y productiva" mientras su estrella continuaba ascendiendo.

"Era tan joven cuando ella emergió en el escenario mundial que no me di cuenta de cómo las cosas habían comenzado a cambiar", explicó. "Mis padres siempre esperaron que yo hiciera lo que me decían. Al principio eso no parecía inusual en la dinámica padre-hijo. Pero me enseñaron a respetar a Britney o comportarme de una manera que le facilitara las cosas".

Jamie Lynn continuó alegando que Lynne "se deleitaba con la atención que recibía por ser la madre de Britney. La gente estaba más interesada que nunca en quién era ella, y creo que le encantaba esa parte". También señaló que todavía no ha leído el libro de 2008 de su madre, Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World, porque fue testigo "de primera mano de las dificultades que sufrieron mamá y Britney después de que mi hermana lo leyera, y yo quería evitar la posible indignación que suscitaría al leer sus palabras".

Jamie Lynn siguió notando cambios en el comportamiento de su hermana, que se estaba convirtiendo en "alguien que no reconocía", pero sus padres "reiteraban que estaba bien y que Britney era Britney".