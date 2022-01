Meghan Markle y el príncipe Harry se pronuncian contra la desinformación del COVID-19 en Spotify

The Verge había informado previamente que en un memorando interno de Spotify que obtuvo, un representante de la compañía sueca dijo que el grupo prohíbe "contenido que promueva contenido peligroso, falso o engañoso sobre la atención médica que pueda causar daño fuera de línea y/o representar una amenaza directa para la salud pública". Los episodios de podcast de Rogan no "alcanzan el umbral para la eliminación", agregó supuestamente el representante. Spotify no ha confirmado el informe del sitio web.

En diciembre de 2020, meses después de anunciar que dejarían sus funciones como miembros de la realeza, Harry y Meghan formaron Archewell Audio y firmaron un acuerdo exclusivo de varios años con Spotify para producir y presentar podcasts. Ellos estaban listos para producir programación que "anima y entretiene a las audiencias de todo el mundo" y presenta "diversas perspectivas y voces", dijo el servicio de transmisión en un comunicado en ese momento.

Ese mes, la pareja lanzó un episodio de podcast, un especial navideño, que contó con un cameo de su hijo mayor, Archie Harrison, ahora de 2 años. No se han publicado más episodios.