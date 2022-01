Rihanna está embarazada de su primer bebé con A$AP Rocky

Esta noticia de embarazo llega dos años después de que los viejos amigos encendieran rumores de romance. La especulación, que siguió poco después de la separación de Riri de Hassan Jameel, comenzó después de que se viera a las estrellas pasando tiempo juntos en Nueva York. Sin embargo, en ese momento, Rihanna no buscaba una relación seria. Como le explicó una fuente a E! News en 2020, "Rihanna está soltera. Acaba de salir de una relación larga e intensa con Hassan. Quiere estar soltera y no va a meterse en nada. Está saliendo con ASAP Rocky, pero no está con él".

Sin embargo, con el tiempo, las chispas entre Rihanna, de 33 años, y A$AP, también de 33, fueron difíciles de negar.